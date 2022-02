El entrenador de la franquicia de Colorado, Michael Malone, aseguró que realizarán traspasos no sólo pensando en la actual temporada, sino que en la siguiente.

Denver Nuggets no descarta intercambio de Facundo Campazzo a otro equipo de NBA en Trade Deadline

La noche de este viernes, y por segundo partido consecutivo, el base argentino Facundo Campazzo no vio acción en Denver Nuggets, para la derrota como local por 105-113 ante New Orleans Pelicans, siendo su tercer partido en la actual temporada de National Basketball Association (NBA) en el que no suma minutos.

Ante esta situación, ahora sí son muchísimo más fuertes los rumores periodísticos que apuntan a que el sudamericano será intercambiado antes del jueves 10 de febrero, la fecha en que se ejecutará el Trade Deadline, en el cierre del mercado de traspasos en la competición.

Para mala suerte de Campazzo, en los Nuggets no descartan que haya movimientos en los próximos días en el plantel, así lo dejó en claro su entrenador, Michael Malone, quien aseguró que los cambios a realizar no sólo son para la actual temporada NBA, sino que pensando en el próximo torneo.

En los Nuggets no descartan traspasar a Campazzo



"Yo no sé si Jamal Murray y Michael Porter Jr. volverán esta temporada o la próxima, pero sé que la campaña que viene, con ellos sanos, seremos un equipo completamente diferente. Entonces cada movimiento que hagamos, tendremos eso en mente", advirtió el estratega de Denver.

Consultado por si Campazzo será intercambiado en el Trade Deadline de NBA, Malone no quiso hablar directamente de él, mas respondió que "si hacemos algo en el cierre de traspasos será para que no solo impacte ahora en el equipo. El equipo de ahora no es el mismo que vamos a tener la temporada que viene".