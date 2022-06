Han comenzado las Finales de la National Basketball Association (NBA), y de la peor manera para Golden State Warriors, luego de perder como local, por 108-120 ante Boston Celtics, donde varios fanáticos lanzaron críticas hacia el desempeño de varios jugadores.

Luego de varios días de descanso tras haber conquistado el título de la Conferencia Oeste, el equipo dirigido por Steve Kerr tenía a todo su contingente disponible, con Stephen Curry a la cabeza, para iniciar la definición de la mejor manera, mas no fue así.

Por lo mismo, las críticas de los aficionados apuntaron hacia el rendimiento de jugadores como el mencionado Steph, además de Jordan Poole, que sólo anotó nueve puntos, y el retornado Andre Iguodala, que en su primer partido de NBA Playoffs 2022 registró siete puntos y tres asistencias.

Warriors en alerta: Figura medita su retiro tras NBA Finals 2022



Precisamente, tras su desempeño ante Boston, el escolta dejó entrever que las lesiones sufridas le están impidiendo jugar de la mejor manera, y junto con señalar que "estoy intentando finalizar la temporada pudiendo andar", advirtió que medita la posibilidad de retirarse de la actividad, al término del actual certamen.

"Esperaremos hasta ver cómo acaba. La decisión será la misma si perdemos o ganamos. Conozco mi respuesta, pero no quiero desvelarla y enturbiar el ambiente", sostuvo Iguodala, agregando que "me quedan dos semanas simplemente disfrutando el momento. He estado a ambos lados de lo malo y lo bueno. Así que simplemente trataré de disfrutarlo y hacer lo que esté en mi mano para mantener unido al grupo".