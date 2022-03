Los aficionados de Golden State Warriors solo han disfrutado de 11 minutos del Big-3 de Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green en las últimas tres temporadas NBA y, cuando se duda que ‘El Chef’ llegue al 100 por ciento a los Playoffs 2022, Steve Kerr dio un parte alentador sobre cómo va la recuperación. ¡Tiembla LeBron James!

Si Los Angeles Lakers logra el milagro de clasificar a Playoffs no es una buena noticia que puedan enfrentar a unos Warriors con Curry recuperado, porque ni el mismísimo LeBron James le ha podido ganar una serie cuando el Big-3 de Golden State comenzó una serie de Postemporada.

El 16 de marzo de 2022 se paralizó el corazón de los aficionados de Golden State Warriors porque Marcus Smart cayó con toda su humanidad sobre el tobillo izquierdo de Stephen Curry. Se esperó lo peor, pero el mismo ‘Chef’ se encargó de ser optimista al responder si estará disponible para el inicio de Playoffs: 16 de abril.

Golden State Warriors lucha por mantener la tercera posición de la Conferencia Oeste que lo haría jugar contra el equipo que se clasifique a los Playoffs en la sexta ubicación. Un desafío fundamental si quieren darle una mano a Stephen Curry cuando vuelva del duro esguince que sufrió en el tobillo izquierdo.

Steve Kerr reveló cómo va la recuperación de Stephen Curry en la NBA

“Todavía está en una especie de etapa de rehabilitación. Todavía no está en la cancha, pero todo va bien... y nuevamente, van a ser cautelosos y se asegurarán de que todo esté en orden para cuando realmente regrese a la cancha y comience a perseguirlo. Entonces, eso aún no ha sucedido, pero no debería estar demasiado lejos”, afirmó Steve Kerr sobre la recuperación de Stephen Curry en la atención a medios de Golden State Warriors.