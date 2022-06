Luego de haberse coronado como campeones de la National Basketball Association (NBA), el próximo paso para Golden State Warriors, de cara a la próxima temporada, es la conformación de su plantel, comprometido por el espacio salarial y el impuesto de lujo.

En ese sentido, actualmente la escuadra de San Francisco tiene apenas ocho jugadores con contrato vigente, entre ellos sus principales figuras como Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green, además de sus últimas cuatro escogencias en el Draft.

Debido a esto, los Warriors contarán, a partir del inicio de la agencia libre, el próximo 1 de julio, con siete jugadores sin vínculo, con los cuales deberá tomar la decisión de negociar por su permanencia o dejarlos disponibles para firmar con otros equipos NBA. Aunque ya han dado un paso clave.

La decisión de Warriors para conformar su plantel para NBA 2022-23



El gerente general de la institución, Bob Myers, señaló al respecto que "espero que nuestros jugadores nos den la oportunidad de responder a las ofertas que les lleguen, pero lo cierto es que no tienen por qué hacerlo porque no nos deben nada. Sin embargo, esta es una de las ventajas de ser un equipo ganador y crear un ambiente positivo, que a veces tienes la oportunidad de igualar".

Aunque el ejecutivo de los Warriors advierte que "nuestros gastos son los mayores de la NBA y la segunda franquicia en ese sentido no está ni siquiera cerca; Joe Lacob (dueño del equipo) siempre ha querido ganar, de modo que la cuestión se reduce a si creemos que vamos a obtener un buen rendimiento de esos jugadores en la agencia libre. No se trata de gastar por gastar. No es eso lo que hemos hecho este año".

Recordemos que los jugadores que deberán negociar su permanencia en Golden State son el serbio Nemanja Bjelica, el mexicano Juan Toscano Anderson, además de Damion Lee, cuñado de Curry, Andre Iguodala, Otto Porter Jr., Gary Payton II y Kevon Looney.