Jalen Brunson es el mejor jugador de New York Knicks, y aquí te contamos si podrá jugar hoy ante Miami Heat, por el Juego 2 de los Playoffs 2023 de la NBA.

New York Knicks se medirá ante Miami Heat por el Juego 2 de los Playoffs 2023 de la NBA, HOY, martes 2 de mayo. Las miradas en la previa de este encuentro, están puestas en saber si Jalen Brunson estará disponible en el conjunto neoyorquino.

El base es el mejor jugador que tienen los Knicks, y ha demostrado un gran nivel en postemporada. Por lo que su presencia en cancha es determinante, y te contamos si estará disponible hoy para enfrentar al Heat.

¿Juega Jalen Brunson hoy en New York Knicks vs Miami Heat?

Jalen Brunson está en duda para jugar hoy en New York Knicks ante Miami Heat, porque tiene un dolor en el tobillo derecho. Al ex Dallas lo aguardarán hasta minutos ante del comienzo del encuentro, para confirmar si juega o no.