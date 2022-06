Las leyendas del ayer contra las figuras de hoy. En un nuevo capítulo de los hipotéticos enfrentamientos deportivos entre lo mejor de lo mejor en el mundo de la NBA, Los Angeles Lakers de Shaquille O’Neal y Kobe Bryant enfrentaron a Golden State Warriors de Stephen Curry y Kevin Durant.

En las últimas dos décadas, el último equipo en ganar un ‘3-Peat’ (tres títulos consecutivos) fueron los Lakers de Shaq y Kobe en 2000, 2001 y 2002. O’Neal fue uno de los mayores responsables de estos campeonatos del equipo de Los Angeles al ganar los tres premios MVP de estas Finales. ¿Y Golden State Warriors?

Kevin Durant jugó por tres temporadas en los Warriors y en cada una de estas campañas lideró el equipo hasta las Finales NBA. Golden State ganó dos títulos y en esos campeonatos el MVP de la final fue KD. Sería un duelazo contra Los Angeles Lakers de Shaquille O’Neal y Kobe Bryant.

Aunque muchos aficionados pensarían que el duelo Lakers vs. Warriors sería parejo, O’Neal sentenció a Stephen Curry y compañía con un contundente ganador para este hipotético e histórico duelo en un en vivo de Instagram con Ariel Helwani. Durant tenía algo por decir al respecto.

Durant le contesta a O’Neal por humillar a Curry y Warriors con Lakers en la NBA

“Traigan a Shaq en ese pick and roll y pruebe sus caderas. Pausa”, fue la respuesta de Kevin Durant a la humillación a Stephen Curry y Golden State Warriors de la leyenda de Los Angeles Lakers y, como era de esperarse, Shaquille O’Neal no tardó en contestarle a KD según la cuenta de Twitter Legion Hoops: “Cada vez que fallas, sabes lo que voy a hacer, volcarte el balón y anotar. No tengo que detener a nadie, tengo que ser detenido, lo cual es imposible”.