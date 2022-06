Ya pasaron varios años, pero Golden State Warriors sigue en la cima de la National Basketball Association (NBA). En el 2022, Stephen Curry y compañía consiguieron su cuarto anillo en ocho temporadas al vencer en las Finales de la NBA a Boston Celtics.

De todas formas, esta dinastía que tiene entre sus manos la franquicia no hubiese sido posible sin la ayuda de Kevin Durant, que ingresó al equipo luego de la temporada en la que los Warriors perdieron ante Cleveland Cavaliers de LeBron James tras tener una ventaja de 3 a 1.

Eso jamás había pasado en las Finales hasta ese momento. Por eso, Draymond Green se encargó de reclutar a KD desde Oklahoma City Thunder, el mismo año en el que los venció en las Finales de Conferencia. Así, Durant hacía un histórico cambio de equipo en agencia libre.

Draymond Green le da mérito a Kevin Durant

Ahora, durante el show de JJ Redick, The Old Man & The Three, se le cuestionó al jugador de Golden State que "Kevin no recibe suficiente crédito", porque ganaron antes y después de que él estuviera en el equipo. "No creo que el mundo exterior le haya dado suficiente crédito", comenzó Draymond.

"Si venías dentro de nuestra organización, Kevin recibía todo el crédito. Pero la realidad es que no pienso que ese equipo hubiese ganado otro campeonato si Kevin no hubiese venido. Ahora, podrías decir, 'Pero ganaron un cuarto (anillo) si Kevin'. Pero hay un lapso allí, donde los equipos comenzaron a descifrarnos. No hubiéramos vencido a los Cavs sin Kevin", explicó.