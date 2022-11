Un verdadero bombazo fue el que se detonó en la National Basketball Association (NBA), luego que Brooklyn Nets oficializara el despido de su entrenador Steve Nash, dejando a jugadores como Kevin Durant sin su líder.

Luego de poco más de dos temporadas al mando, donde llegó a Playoffs mas no cumplió con las expectativas, por los planteles que se armaron, la franquicia decidió acabar su relación con el estratega canadiense.

Luego de la nueva derrota como local de los Nets ante Chicago Bulls, por 99-108, donde quedaron con récord negativo de dos victorias y seis derrotas, Durant declaró sobre la salida de Nash y reconoció sentirse "sorpresivo".

La "sorpresa" de Durant por despido de Nash



"Siempre te sorprendes cuando ocurre un movimiento como este; pero es normal en la NBA. Se trata de prepararse para el juego de esta noche. Siempre es un giro rápido en la liga, especialmente durante la temporada. Tienes práctica, juegos por venir, así que no puedes pensar demasiado en eso", partió señalando el alero.

Junto con recalcar que no fue consultado por los Nets sobre la situación de Nash, se le consultó a Durant porqué el canadiense no funcionó, respondiendo que "muchas cosas. No teníamos un equipo saludable. Simplemente no jugamos bien. Y esa mierda es lo que sucede en la liga. Mas eso no quita el coeficiente intelectual de baloncesto de Steve, cómo enseña el juego. Yo no creo que eso quita nada. Simplemente no funcionó".