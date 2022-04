Superada la barrera del Play-In ante Cleveland Cavaliers, uno de los candidatos para pelear el título de la National Basketball Association (NBA), como es Brooklyn Nets ya se enfoca en su duelo por primera ronda de Playoffs ante Boston Celtics, a la espera de que finalmente pueda debutar el australiano Ben Simmons.

Fue el 20 de junio del 2021, donde el base jugó por última vez un partido, fue en la derrota de Philadelphia 76ers ante Atlanta Hawks por el Juego 6 de las Semifinales de Conferencia Este, de allí en más se gestó el quiebre definitivo que lo trajo hasta La Gran Manzana.

Desde que llegó a los Nets, en intercambio por James Harden, Simmons no ha podido sumar minutos junto a Kevin Durant y Kyrie Irving debido a sus problemas de salud mental y dolores en su espalda; pero han llegado los NBA Playoffs 2022 y todo está pronto para su esperado estreno.

Se conoce la fecha para el debut de Simmons con los Nets



La información fue dada a conocer por Brian Windhorst, insider de la cadena ESPN, que en el programa Get Up! confirmó que "durante siete u ocho semanas no he escuchado nada más que pesimismo en el frente de Ben Simmons, y eso ha cambiado drásticamente en los últimos días".

En ese sentido, se espera que para este fin de semana, Simmons pueda tener prácticas completas con el plantel de los Nets, y en caso de sentirse bien, los Nets tienen programado su estreno para el Juego 4 de la serie de NBA Playoffs 2022 ante Celtics, es decir, el lunes 25 de abril en el Barclays Center.