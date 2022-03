LeBron James volvió a casa y como si fuera su patio trasero tuvo una noche descomunal en el juego Los Angeles Lakers vs. Cleveland Cavaliers que se disputó en el estadio Quicken Loans Arena. ‘El Rey’ se despachó con un triple – doble, logró un récord de anotación y, como si fuera poco, tuvo una tremenda volcada contra Kevin Love.

En el mundo de la NBA se instaló que Love y LeBron no se la llevaban bien cuando jugaron por cuatro temporadas en Cleveland Cavaliers, pero con la obtención del título en 2016 y el saludo en el juego de la temporada 2021-22, quedó más que claro que son grandes amigos.

A la hora de entrar a la cancha las amistades quedan a un lado para LeBron James y cuando tuvo la posibilidad de volcarle el balón a Kevin Love no lo pensó dos veces. ¡Bang! Tremendo mate de la estrella de Los Angeles Lakers. El pívot terminó sembrado en la duela.

LeBron James fue el primer en manifestar una confesión sobre lo que significó volcarle al balón a su excompañero y Love no dudó en responderle de manera picante en Twitter: “¡No voy a joder con mi chico ‘King (Rey) James’ durante al menos las próximas 48 horas!”. ¡Y la mejor reacción estaba por venir.

¿Se acabó la amistad? Love le responde a LeBron luego de la humillación

LeBron James declaró que ojalá Kevin Love aun quiera invitarlo a su boda luego de la humillante volcada en Los Angeles Lakers vs. Cleveland Cavaliers, y el excompañero del ‘Rey’ no dudó en compartir estas declaraciones al lado de un contundente mensaje con emojis de risa: “¡Claro que no. He terminado con este hombre”. La amistad sigue más firme que nunca.