En el juego Golden State Warriors vs. Memphis Grizzlies, Klay Thompson se tropezó con un árbitro y casi se lesiona de nuevo en la NBA. ¡Video del gran susto para Stephen Curry!

Los juegos de Golden State Warriors tienen un valor agregado especial porque Klay Thompson regresó luego de 941 días sin jugar en la NBA tras perderse dos temporadas debido a que se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda y el tendón de Aquiles derecho. ¡Hay que cuidar a uno de los ‘Splash Brothers’ (Hermanos)!

Cada vez que Thompson pisa una cancha desde su regreso a la NBA se siente una vibra especial, pero no hay que esconderlo, todavía se siente un poco de miedo cada vez que Klay cae a la duela en un juego. Curry y los Warriors pasaron el primer gran susto de la temporada 2021-22.

En el juego Golden State Warriors vs. Memphis Grizzlies del martes 11 de enero, Klay Thompson tuvo el segundo juego como titular desde que regreso a la NBA y volvió a estar efectivo. Incluso, si se trata de salvar un nuevo impacto que le hubiese generado otra lesión.

Si los Warriors recuperan el balón, abróchense los cinturones porque la transición en ataque será en un dos por tres. Stephen Curry condujo el ataque de Golden State y Thompson corrió a toda velocidad por el costado derecho hasta que… ¡Pum!

Video: Klay Thompson se tropezó con un árbitro y casi se lesiona en la NBA

Klay Thompson no se percató que tenía uno de los árbitros encima y se tropezó. Por unos segundos Stephen Curry y Golden State Warriors tuvieron un gran susto, pero el escolta se levantó de inmediato y no mostró señales de dolor. Todo lo contrario, se empezó a reír del curioso momento que vivió vs. Memphis Grizzlies.