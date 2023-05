No estaban acostumbrados a un golpe así en la NBA y les dio duro. El camino de Golden State Warriors para revalidar el título del 2022 tuvo un obstaculo que no pudieron pasar. Los Angeles Lakers eliminó a los Dubs en semifinales y tras unos días llegaron unas duras palabras de Klay Thompson para el compañero estelar de Stephen Curry que pensaría en el retiro.

Los Warriors no perdían contra un rival de la Conferencia Oeste en Playoffs desde que cayeron contra Los Angeles Clippers en 2014. Mientras que uno fue señalado como uno de los responsables de la derrota, el otro no pudo estar disponible por una operación en la muñeca izquierda.

Klay Thompson se despidió de los NBA Playoffs 2023 con un promedio por juego de 16.2 puntos contra Los Angeles Lakers en los seis juegos que disputaron en las semifinales. El ‘Splash Brother’ (Hermano) quedó en deuda y por eso sorprendió con unas duras palabras a un compañero estelar de Stephen Curry.

Las duras palabras de Thompson para la estrella de Warriors que se retiraría

Una vez se dio la eliminación de Golden State Warriors se empezó a especular con el retiro de Andre Iguodala. El cuatro veces campeón de la NBA solo pudo jugar por lesiones 8 de los 82 partidos de la temporada 2022-23, pero aún no define si se retira del mejor baloncesto del mundo. Eso sí, la palabras que le envío Klay Thompson fueron como “una bofetada en la cara”.

“Recibí un mensaje de texto de Klay Thompson. Él dijo: ‘Oye, ¿vas a jugar al golf pronto?’ Yo estaba como, oh, Klay quiere pasar el rato. Fue entonces cuando supe que estaba aburrido. Y luego miré qué hora era y la fecha, y dije: ‘Oh, no está acostumbrado a no trabajar en este momento a esta hora’. Fue entonces cuando me di cuenta: oh, esto es diferente. Entonces, es como una bofetada en la cara“, dijo Andre Iguodala en el podcast Point Forward (Apuntar Hacia Adelante).