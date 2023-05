No fue casualidad que uno de los periodistas que publica las bombas en la NBA diera a conocer los deseos de Klay Thompson en medio de los Playoffs 2023. Sin embargo, frente a las ultimas novedades que irían en contra del supuesto pedido del escolta, un excompañero de LeBron James se animó a proponerle que deje a Stephen Curry y a los Dubs.

Thompson jugó por primera vez una temporada completa luego de perderse dos campañas consecutivas debido a una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda y una rotura del tendón de Aquiles derecho. Y no lo hizo nada mal a pesar que no respondió en las semifinales contra Los Angeles Lakers. Klay terminó con un promedio por juego de 16.2 puntos en seis partidos.

Luego de promediar por juego 21.9 puntos en 69 partidos y de registrar 301 triples anotados en la temporada NBA 2022-23, Klay Thompson estaría buscando una nueva extensión máxima de contrato en la temporada baja 2023-24 según informó Adrian Wojnarowski, de ESPN. Todavía le queda un año restante de contrato por US$43.2 millones. Estos no serían los planes de Golden State Warriors.

El excompañero de LeBron que le propuso a Thompson dejar a los Warriors

Según informó el portal The Athletic, la intención de Golden State Warriors sería reducir el salario de Klay Thompson en el caso que firmen una extensión de contrato. Algo que iría en contra de las supuestas primeras intenciones del compañero estelar de Stephen Curry. Por ese motivo, Kendrick Perkins le propuso al Splahsh Brother (Hermano) dejar al equipo de San Francisco.

Perkins, quien fue compañero de LeBron James por 18 partidos en Cleveland Cavaliers, le habló fuerte y claro a Thompson en el programa NBA Hoy de ESPN: “¿Por qué Klay Thompson debería aceptar un recorte salarial? Seamos honestos aquí, ¿por qué Klay debería aceptar uno? No tiene que hacerlo. Hay equipos en la liga que realmente le darían una bolsa que se merece y con razón. No me importa lo que hizo esta postemporada, ya sabemos lo que Klay Thompson es capaz de hacer. Entonces, ¿por qué Klay Thompson debería sacrificarse y tomar menos dinero para quedarse cuando merece una gran bolsa? No lo entiendo. Pero en algún momento, todo lo bueno llega a su fin. Al igual que los San Antonio Spurs, esa dinastía ha terminado”.