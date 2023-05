El reloj del último cuarto del Juego 6 contra Los Angeles Lakers marcaba que faltaban tres minutos y 35 segundos para el final del partido cuando Golden State Warriors sacó la bandera blanca. Los jugadores titulares de los Dubs salieron a la banca aceptando la eliminación en los NBA Playoffs 2023. Pasaron unos días y Steve Kerr no dudó en enviarle un fuerte mensaje a Klay Thompson. ¡Stephen Curry ya lo apoyó!

Al término de la derrota contra los Lakers, la autocrítica empezó con el entrenador de Golden State cuando sostuvo que “estos Warriors no son para ganar un campeonato. De lo contrario seríamos nosotros los que estaríamos avanzando“. Curry no dudó en responderle y de inmediato dejó saber que apoya la premisa del duro mensaje para Thompson.

Stephen Curry afirmó en la conferencia de prensa del 12 de mayo de 2023 que “todo el mundo va a mejorar, todo el mundo va a dar pasos adelante, todo el mundo va aprender las lecciones de este año”. Lo mismo que le pidió Steve Kerr a Klay Thompson con un duro mensaje en la atención a los medios de comunicación del 16 de mayo.

El duro mensaje de Kerr para Klay Thompson tras la eliminación de Warriors

Llegó el momento de la definición en la serie contra Los Angeles Lakers y cuando se creía que la leyenda de Klay Thompson en el Juego 6 iba a aparecer, el ‘Splash Brother’ (Hermano) solo anotó 8 puntos y terminó con un promedio por juego de 16.2 unidades en las semifinales de los NBA Playoffs 2023. Steve Kerr habló fuerte y claro de lo que espera de Thompson para la próxima temporada. Ya contaba con el apoyo de Stephen Curry.

“Pienso que la segunda mitad de la temporada de Klay fue fantástica, sé que las cosas no terminaron como el esperaba en los Playoffs, pero pienso que hay cosas que podemos hacer como equipo para ayudarlo a tener mejores tiros el próximo año. La cosa más grande para Klay es tener una gran temporada baja. A los 33 años, con dos lesiones importantes en el pasado, este es un momento en el que tiene que estar más preparado que nunca para el primer día del campo de entrenamiento. No solo físicamente, manejando las lesiones, pero también entendiendo que cuando te haces mayor debes mejorar en áreas que puedas mejorar mucho. No puedes apoyarte en las cosas en las que hacías a los 28 o 27. Hay áreas en las que puede mejorar y se va a enfocar en esas cosas este verano”, dijo Kerr sobre Thompson en conferencia de prensa.