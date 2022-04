Kyrie Irving ayudó este martes a los Brooklyn Nets a clasificarse a los Playoffs de la NBA 2021-22 a través del Play-In. Luego de terminar octavos en la temporada regular, tuvieron que jugar por un puesto en la postemporada ante los séptimos, Cleveland Cavaliers.

En ese duelo, desde el principio dominó el equipo dirigido por Steve Nash. 115 a 108 fue el resultado final de un partido que tuvo como grandes figuras al imparable duo de los Nets conformado por el mencionado Irving y el gran Kevin Durant.

Allí, KD se lució nuevamente como pasador, faceta en la que se ha estado desarrollando cada vez más. Terminó con 25 puntos, 5 rebotes y 11 asistencias. Por otro lado, Irving hizo de todo; 34 puntos, 3 rebotes y 12 asistencias en 42 minutos. Un esfuerzo increíble.

Lo increíble es que Kyrie hizo esto en el medio del mes de Ramadán. En este mes, los creyentes de la religión musulmana del Islam, como el base de Brooklyn, hacen ayuno durante del día. Solamente pueden tomar agua o comer antes del amanecer y después del atardecer. Por eso, Irving explicó cómo hizo para tener esta increíble noche.

Kyrie Irving explica su gran actuación

"Es un viaje que tenemos. Y no estoy solo en esto. Tengo hermanos y hermanas que están ayunando conmigo. Mantenemos nuestras plegarias y meditaciones muy sagradas y cuando vengo aquí, es decir, Dios está dentro mío, está dentro tuyo y dentro de todos, así que, camino con fe. Es todo lo que importa. Cuando tengo la chance de hacer esto en este tipo de estadio, y mostrar mis talentos que me dio Dios, me siento humilde", expresó post partido para TNT.