Draymond Green no da nada por terminado entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors. Por ello, envió un mensaje directo a todo el quinteto liderado por LeBron James.

Quién diría que Los Angeles Lakers estarían a un juego de acceder a la Final de Conferencia Oeste en la presente temporada de la National Basketball Association (NBA). Lo cierto es que es así, aunque, antes deberán intentar cerrar la serie ante los actuales campeones: Golden State Warriors.

Sin embargo, cabe recordar que la tropa de Stephen Curry y compañía todavía está viva. Por ello, no se puede dar nada por sentado sobre los tabloncillos norteamericanos, y así lo ha dejado saber recientemente Draymond Green.

Justamente, el defensivo élite del quinteto de la Bahía emitió una serie de comentarios por medio de su podcast, donde envió un claro mensaje a los dirigidos por Darvin Ham de cara al Juego 5 de las Semifinales de Conferencia Oeste.

Habla Draymond Green

Las series en la NBA son al mejor de siete partidos, es decir, el que gane cuatro. Así de claro y conciso ha sido Draymond Green en su podcast, The Draymond Green Show. “Adivina qué, es el primero de cuatro. No es el primero de tres. Ya sea 3-1, ya sea 3-0, no importa", sentenció el camiseta 23.

"Hay una razón por la que es una serie de siete juegos: es el primero de cuatro. Cada juego ganado en la serie (desde este punto en adelante) le genera presión al otro equipo. … Hemos estado aquí antes y sabemos lo que se necesita. El objetivo es ganar un juego", prosiguió Green

Finalmente, además de resaltar cómo sería el panorama de una remontada, añadió presión a Lakers. "Ganas un juego, toda la presión cambia . Vuelve a Crypto 3-2, (eso) esencialmente los pone en una situación en la que deben ganar. Nadie quiere salir de gira para un Juego 7", concluyó.