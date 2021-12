Los dioses de la NBA no lo pudieron planear mejor. Stephen Curry tenía una cita con la historia, llegó temprano y con un poco más de 5 minutos de juego metió el segundo triple que lo llevó a la gloria. El mundo del mejor baloncesto del mundo se rindió ante la estrella de Golden State Warriors y LeBron James estuvo incluido.

A pesar que se llegó hablar que LeBron y Curry se odiaban por la intensa rivalidad que tuvieron en cuatro Finales NBA, entre ambas estrellas existe respeto y admiración. Por ese motivo, la estrella de Los Angeles Lakers no dudó en reaccionar cuando Stephen se convirtió en el máximo triplero de la historia.

El escenario no podía ser mejor porque los dos triples que le hicieron llegar a 2.974 los anotó en un templo de la NBA: El estadio Madison Square Garden. Stephen Curry pasó a la inmortalidad en el juego Golden State Warriors vs. New York Knicks del 14 de diciembre de 2021 y tal es la grandeza de lo hecho por ‘El Chef’ que hasta el más acérrimo rival deportivo se rindió ante él.

LeBron James apenas se bajó del avión que llevó a Los Angeles Lakers a Dallas, juegan el miércoles 15 de diciembre contra los Mavericks a las 19:30 ET, escribió un emotivo mensaje para Curry por romper el récord que tenía Ray Allen como máximo anotador de triples en la historia de la NBA. Dos leyendas de la liga hicieron parte de una épica reacción que estalló Twitter.

La épica reacción de LeBron cuando Curry rompió el récord de triples en la NBA

“Acabo de aterrizar en Dallas para ver que Stephen Curry rompió el récord y para hacerlo aún mejor, ¡lo hizo en el Garden! ¡¡Felicidades Hermano!! Increíble”, fue la épica reacción de LeBron James al enterarse que ‘El Chef’ rompió el récord de Ray Allen y se proclamó como el máximo triplero de la historia.