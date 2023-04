Stephen Curry anotó 50 puntos en la victoria de Golden State Warriors vs. Sacramento Kings y Manu Ginóbili no dudó en tener una épica reacción en la NBA.

El mundo de la NBA se rindió una vez más al espectáculo de Stephen Curry. Golden State Warriors estaba a una sola derrota de quedar eliminado en la primera ronda de los Playoffs 2023, pero Steph dijo... ¡Un momento! ‘El Chef’ se despachó con una actuación de 50 puntos que hizo reaccionar a Emanuel Manu Ginóbili.

Los Warriors llegaron al Juego 7 contra Sacramento Kings en los NBA Playoffs 2023 y de no ser por el partido récord de Curry, la historia no estaría contando que enfrentarán a Los Angeles Lakers y LeBron James en las semifinales a partir del martes 2 de mayo a las 22:00 ET (23:00 ARG). Manu Ginóbili eligió a la figura del partido.

Stephen Curry registró 50 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias y 7 triples en la victoria de Golden State Warriors contra Sacramento Kings por 120 a 100 del 30 de abril de 2023. ‘El Chef’ no solo se convirtió en el primer jugador con una actuación de 50 unidades en la historia de los séptimos partidos en Playoffs, también logró el récord de ser el basquetbolista que más triples (28) anotó en los juegos 7 de la Postemporada. ¡Y cómo no iba a reaccionar Manu!

La épica reacción de Ginóbili a los 50 puntos de Curry en la victoria de Warriors

Emanue Ginóbili ha sido una los espectadores de lujo de la acción de los NBA Playoffs 2023 y con la experiencia de 4 campeonatos y 15 apariciones en la Postemporada, Manu pasó de reaccionar a la expulsión de una estrella con miles de vistas a rendirse a los 50 puntos de Stephen Curry con Golden State Warriors.

Manu Ginóbili se enfrentó a Curry 20 veces en la NBA y terminó con una marca de 11 victorias, 10 derrotas y un promedio por juego de 12.1 puntos. La leyenda del básquet argentino se rindió ante la estrella de los Warriors con dos mensajes en Twitter: “¡Steph, asombroso! 50 puntos”.