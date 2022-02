Cuando parecía que Los Angeles Lakers tendría un descanso tras el NBA All-Star Game 2022 y llegaría con una mentalidad renovada a la segunda parte de la temporada, un nuevo escándalo parece tocar la puerta del vestuario de LeBron James y compañía.

Al cierre de la fecha límite de intercambios en la temporada 2021-22, los Lakers no hicieron ningún movimiento y en el mundo de la NBA se instaló la versión que Jeanie Buss, propietario del equipo de Los Angeles, decidió que LeBron y compañía arreglen la mala temporada de la franquicia porque fueron ellos quienes decidieron la conformación del roster.

En Los Angeles Lakers no cayeron nada bien las declaraciones de LeBron James sobre un posible regreso a Cleveland Cavaliers, pero ahí no radica el mayor conflicto, porque, según Bill Oram, del portal The Athletic, ‘El Rey' está a punto de irse a una ‘guerra’ con los directivos del equipo californiano por la incapacidad de reforzar al equipo.

Oram afirma que el poder que tiene LeBron en los Lakers a través de su agencia que maneja deportistas, Klutch Sports (Deportes), es tal que empezaron a ejercer presión sobre Rob Pelinka, vicepresidente de operaciones. Incluso, el informe del periodista comparó la tensión que se vive en el equipo de Los Angeles con los momentos previos al inicio de una ‘guerra’.

La ‘guerra’ en Los Angeles Lakers que sacaría a LeBron James del equipo

“La situación es tan tensa que una fuente cercana a los Lakers la comparó con los primeros días de una guerra (…) Las fuentes dicen que Pelinka ha insistido internamente en que no hay resentimientos entre las dos partes, pero incluso si es, por ahora, una guerra unilateral, si se mantienen firmes y no le dan a LeBron James todo lo que quiere, tiene el potencial de ser recibido como una forma de agresión, una táctica de batalla por derecho propio”, afirmó Bill Oram.