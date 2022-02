El altísimo nivel que se necesita para jugar en la NBA no da respiro ni para el más mínimo descuido y, aunque la responsabilidad no la tuvo en su mayor porcentaje Facundo Campazzo, todo parece indicar que los hinchas de Denver Nuggets ya no piensan lo mismo sobre el base argentino.

Campazzo fue de menos a más en la temporada NBA 2021-22 y hasta se ganó una encuesta que votaron los hinchas de los Nuggets para elegir al mejor jugador que venía desde la banca en enero. Facu iba en ascenso, pero de un momento a otro empezó a quedar relegado.

Denver Nuggets decidió contratar a Bryn Forbes, un jugador que juega en la misma posición de Facundo Campazzo, y de ahí en más el argentino empezó a ver cada vez menos minutos al quedar por detrás de Monte Morris, Will Barton, Bones Hyland y el mencionado Forbes.

A pesar que Facu Campazzo le respondió al DT de los Nuggets, Michael Malone, tanto dentro como fuera de la cancha por qué no debió ser considerado para salir del equipo, una cuenta especializada de la NBA sostuvo que el base de Argentina es uno de los jugadores con peor calificación del equipo de Denver.

Afirman que Campazzo es el jugador de Nuggets que más frustración causó en la NBA

Según la cuenta de Instagram Slamstudios, que cuenta con más de 159 mil seguidores, luego de tomar en cuenta unas encuestas realizadas por u/RemyPLambert en Reddit (sitio web de noticias y marcadores sociales de usuarios), Facundo Campazzo es el jugador de Denver Nuggets que más causó frustración entre los hinchas.