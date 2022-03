Si la temporada NBA 2021-2022 finalizará con las actuales posiciones, Los Angeles Lakers no iría a Playoffs. Así reaccionó LeBron James en Instagram.

Las alarmas están encendidas en Los Angeles Lakers y cada vez suenan más duro. Si la temporada NBA 2021-2022 finalizará con las actuales posiciones, LeBron James y compañía no tendrían ni la posibilidad de clasificar a Playoffs desde los puestos del Play-In. ¿Qué piensa ‘El Rey’ al respecto?

No hay noticias alentadoras… LeBron sufrió un esguince en el tobillo izquierdo en la derrota de los Lakers con New Orleans Pelicans por 108 a 116 y el mismo James confirmó que no sabía la gravedad de la lesión que sufrió. ¡Ya se perdió duelos cruciales!

LeBron James se ha perdido hasta el juego Los Angeles Lakers vs. Utah Jazz del jueves 31 de marzo de 2022, ya confirmaron su ausencia, y frente a la salida de las posiciones del Play-In, ‘El Rey’ subió una inesperada historia en Instagram que no tuvo que ver con el presente del equipo.

Con algunas contadas ausencias a la conferencia de prensa, LeBron siempre da la cara frente a la situación de los Lakers y, a pesar que descartó dejar de jugar en la temporada 2021-22, en esta ocasión prefirió guardarse el mensaje motivador y no hacerlo público.

La historia de LeBron luego que Lakers saliera de posiciones de Playoffs NBA 2022

Luego que el mundo de la NBA se sacudiera porque Los Angeles Lakers están por fuera de clasificar a Playoffs desde el Play-In, LeBron James subió una historia en Instagram sobre un video titulado ‘Casa Transformada’ que cuenta la función social que desarrolla su fundación.