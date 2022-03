En el juego Los Angeles Lakers vs. New Orleans Pelicans, LeBron James sufrió una torcedura de tobillo y no descartó haberse lesionado con un dolor ‘horrible’ en la temporada NBA 2021-22.

Se prenden las alarmas en Lakers: LeBron James no descartó haberse lesionado con un dolor ‘horrible’

Russell Westbrook lo advirtió: Los Angeles Lakers se jugaba una final adelantada contra New Orleans Pelicans por estar peleando las posiciones del Play-In. El equipo californiano perdió y lo peor no fue la derrota. LeBron James no descartó haberse lesionado otra vez en la temporada NBA 2021-22.

El trámite del juego tuvo una ventaja de 23 puntos para los Lakers y, a pesar que LeBron registró 39 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias, el equipo californiano perdió 108 a 116 y está a un solo juego que San Antonio Spurs lo alcance y le quite el último lugar para jugar el Play-In.

Como si el panorama de Los Angeles Lakers no fuera más oscuro, LeBron James prendió las alarmas porque sufrió una durísima torcedura de tobillo durante el juego contra Pelicans. Ni el mismo ‘Rey’ sabe cómo siguió en el encuentro. ¿Se volvió a lesionar?

Hasta el juego Lakers vs. Dallas Mavericks del martes 29 de marzo, LeBron se perdió 20 partidos de la temporada NBA 2021-22 y de acuerdo a la duda que sembró ‘El Rey’ esta cifra podría aumentar porque siente un dolor “horrible”.

“Es horrible. No tengo ni idea de cómo terminé el juego. Perdí toda la explosividad... Gran parte de mi juego estaba en el perímetro después de eso”, afirmó LeBron James en conferencia de prensa sobre el dolor que generó la torcedura del tobillo izquierdo en la derrota de Los Angeles Lakers vs. New Orleans Pelicans.