¿Se lesionó? La razón por la cual LeBron James no jugó en Los Angeles Lakers vs. San Antonio Spurs

La NBA se preparaba para otra noche en la que LeBron James iba a dar espectáculo y, tras una noche mágica de 56 puntos contra Golden State Warriors de Stephen Curry y compañía, la estrella de Los Angeles Lakers tenía una nueva oportunidad para ratificar que el equipo está mejorando, pero…

LeBron James fue el primero en confesar que no está al 100 por ciento para lo que resta de la temporada NBA 2021-22. Una lesión en la rodilla izquierda lo tiene diezmado y solo se curará con el descanso una vez finalice la presente campaña de los Lakers.

En el contexto que LeBron juega con una molestia física, Los Angeles Lakers ha tenido que arriesgar a la estrella del equipo con un promedio por juego de 36.8 minutos. Una cifra que a los 37 años sería impensado para un jugador, pero ‘El Rey’ está comprometido con la causa de clasificar a los NBA Playoffs 2022.

Los Lakers enfrentaban a San Antonio Spurs el lunes 7 de marzo con el objetivo de sumar una segunda victoria consecutiva tras el triunfo contra Golden State Warriors, pero sin ni siquiera iniciar el juego, ya empezaron perdiendo con una mala noticia: ¡LeBron James no pudo jugar! ¿La razón? Bolavip te la cuenta.

Según informó Dave McMenamin, de ESPN, Frank Vogel dijo que LeBron James no jugó en Los Angeles Lakers vs. San Antonio Spurs porque tiene un dolor significativo en una de sus rodillas. Sin embargo, el entrenador mantiene la esperanza que Bron pueda estar contra Houston Rockets el miércoles 9 de marzo a las 20:00 ET.