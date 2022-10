Los idas y vueltas de Scottie Pippen cuando se trata de escoger quién es el GOAT de la NBA han generado tanta confusión que tuvo que salir aclarar su elección, pero no siempre fue así. Un recuerdo del 2018 trajo la respuesta perfecta para acabar el debate entre Michael Jordan y LeBron James.

Pippen empezó una campaña de marketing para promocionar su libro ‘Unguarded’ (Sin Defensa) en 2021 y una de las frases que más impacto causó fue a la hora de elegir a LeBron como el más destacado en la historia de la NBA. “Quería que todo se hiciera por él (Michael Jordan). Es por eso que siempre creí que LeBron James era el mejor jugador que este juego había visto”.

¡Boom! La bomba estalló en el mundo de la NBA y tal fue la repercusión que Scottie Pippen tuvo que aclarar que no pensaba que LeBron James fuera el GOAT de la liga. “No hay lo mejor en un deporte de equipo. Déjame aclararlo. No hay lo mejor en el béisbol. No hay lo mejor en el fútbol. No hay lo mejor en el baloncesto”.

No siempre la relación Michael Jordan y Pippen fue tan picante como en el último tiempo en la NBA. La leyenda de Chicago Bulls fue el invitado de lujo en el programa ‘The Jump’ (El Salto), de ESPN, el 6 de abril de 2018 y cuando hablaron sobre la comparación entre LeBron y MJ, Scottie dio la respuesta perfecta para acabar con el debate de quién es el GOAT entre estas leyendas.

La respuesta perfecta de Pippen para acabar el debate entre Jordan y LeBron en la NBA

“Michael Jordan es el mejor jugador que jamás se haya puesto zapatos y jugado en nuestro juego. No hay duda al respecto. Siempre me hacen preguntas para compararlo con LeBron. Trato de sacar lo mejor de eso, pero en realidad, la comparación nunca debería hacerse. Ambos juegan en posiciones diferentes”, empezó explicando Scottie Pippen en ‘The Jump’ (El Salto), de ESPN.

Y el argumento más fuerte de la respuesta perfecta para acabar con el debate de quién es el GOAT entre MJ y ‘El Rey’estaba por llegar. “La forma en que juega LeBron James a Michael Jordan nunca se le pidió que jugara de esa manera, porque yo le quité eso. Yo era el alero. Yo era el facilitador. Michael Jordan era un anotador. Él era un defensor. Jugó tan completo como lo hizo LeBron James cuando lo necesitaba, pero se le pidió que anotara la pelota de baloncesto y eso es en lo que era genial”, concluyó Scottie Pippen en ‘The Jump’, de ESPN.