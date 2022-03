El Big-3 que más teme LeBron James volvió a la NBA tras 1.005 días

Los dioses de la NBA le tenían como premio a LeBron James la oportunidad de superar a Michael Jordan en títulos con las 10 Finales que pudo ganar hasta la temporada 2021-22, pero el talento, la química y un movimiento de balón infernal del Big-3 de Golden State Warriors se interpuso en el camino del ‘Rey’.

A LeBron le encantan los desafíos y con la narrativa instalada que desea alcanzar los seis títulos NBA de Jordan no es una buena noticia que el Big-3 que más teme la estrella de Los Angeles Lakers volvió a jugar tras 1.005 días.

De las 10 finales que LeBron James disputó, tres las perdió contra el temible Big-3 de Golden State Warriors. En dos de estas series por el trofeo Larry O’Brien, temporadas 2016-17 y 2017-18, Kevin Durant se sumó a los Dubs para hacer parte de uno de los mejores equipos de la historia.

Klay Thompson regresó el 9 de enero a la NBA tras perderse dos temporadas por romperse los ligamentos de la rodilla izquierda y el tendón de Aquiles derecho. Sin embargo, Draymond Green no pudo jugar ni un solo minuto y aplazó el épico regreso del Big-3 que más teme LeBron James.

Luego de perderse 30 juegos y no estar en una cancha NBA desde el 9 de enero, Draymond Green volvió a jugar junto a Stephen Curry y Klay Thompson el 14 de marzo de 2022 en Golden State Warriors vs. Washington Wizards. El Big-3 de los Dubs no jugaba desde el 13 de junio de 2019. Ahora, están de regreso y… ¿LeBron James tiembla?