El fin de semana de acción en la NBA terminaba con uno de los juegos con más morbo y ruido de los últimos tiempos: Los Angeles Lakers vs. Detroit Pistons. Luego de la pelea que protagonizaron LeBron James y Isaiah Stewart, hubo venganza contra el jugador agredido por ‘El Rey’.

Mientras que LeBron fue claro en admitir si el golpe que le causó 8 puntos de sutura a Stewart fue intencional o no, Isaiah no dudó en responderle James y la previa del Lakers vs. Pistons del domingo 28 de noviembre ardía. ¿Qué iba a pasar entre los dos jugadores?

Tan solo se vio el primer ataque a la pintura de Isaiah Stewart y empezó la venganza deportiva de Los Angeles Lakers. Talen Horton-Tucker, uno de los jugadores más elogiados por LeBron James, no dudó en darle una fuerte falta al pívot de los Pistons. ¡Uf! Menos mal no reaccionó como lo hizo contra ‘El Rey’.

Cuando Stewart fue a la línea de tiros libres se repitió la segunda dosis de la venganza contra Isaiah. En esta ocasión no fue Anthony Davis o Russell Westbrook quienes salieron en defensa de LeBron, fueros los aficionados de los Lakers que le dieron una ‘cálida’ bienvenida al jugador que quiso golpear a James a toda costa.

Video: La venganza de Lakers contra Stewart por la pelea con LeBron

Apenas anunciaron a Isaiah Stewart los aficionados asistentes al estadio Staples Center abuchearon al jugador de Detroit Pistons y cuando fue a ejecutar sus primeros tiros los libres los “buu” no lo dejaron en paz. La dulce venganza de Los Angeles Lakers contra el juegador que quiso golpear a LeBron James terminaría con una buena victoria por 110 a 106 puntos con 33 unidades, 9 asistencias y 5 rebotes por parte de ‘El Rey’.