La temporada NBA 2021-22 terminó en un rotundo fracaso para Los Angeles Lakers al no clasificar a los Playoffs 2022 y ni siquiera disputar el Play-In. En medio de la tormenta que vivieron, hasta el futuro de LeBron James en el equipo californiano dio de qué hablar.

El Juego de Estrellas de la NBA 2022 se jugó en Cleveland y unas declaraciones de LeBron no cayeron bien en los Lakers porque se empezó a especular con un tercer regreso a Cavaliers. Shams Charania, del portal The Athletic, salió aclarar todo, pero… Cuando el rio suena es porque piedras trae. ¿O no?

Con un año restante de contrato en Los Angeles Lakers, LeBron James será elegible a partir el cuatro de agosto de 2022 para una extensión de contrato por dos años y $97 millones de dólares. Hasta el momento no hay rumores que estas sean las intenciones del ‘Rey’ para el futuro inmediato en la NBA.

Mientras que el misterio de la posible renovación de LeBron con los Lakers se resuelve, James apoyó una iniciativa que volvió viral Ja Morant. ¡Quieren una nueva apariencia! No se trata de cambiar de equipo. ¡Uff! respiró el equipo de Los Angeles.

Lakers, atención: LeBron confesó que necesita otra apariencia en la NBA

“¡¡Hechos!! Necesito otra apariencia”, escribió LeBron James en Instagram al compartir una publicación de ESPN que le pedía a la NBA traer de regreso los jerseys (camisetas) con el apodo de los jugadores en la parte de atrás. ‘El Rey’ quiere volver a lucir el ‘King James’ en su uniforme de Los Angeles Lakers.