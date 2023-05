Un jugador que no pudo ganar títulos en la NBA confesó las palabras de Michael Jordan que lo hicieron millonario con un contrato de Nike.

Era un jugador único dentro y fuera de las canchas de la NBA. La leyenda de Michael Jordan volvió a escribir un capítulo debido a la confesión de una exestrella de la liga que confesó las palabras de MJ que lo hicieron millonario. ¡Y eso que no ganó títulos!

Uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA que se retiró sin ganar títulos fue Charles Barkley. El exala-pívot jugó por 16 temporadas en el mejor baloncesto del mundo, estuvo 13 veces en Playoffs, fue seleccionado en 11 ocasiones al All-Star-Game (Juego), ganó el premio MVP de la temporada 1992-93 y de no ser por los Chicago Bulls de Jordan hubiera podido ser campeón.

Phoenix Suns se enfrentó a los Bulls en las Finales NBA de 1993 y, a pesar de que Barkley terminó con un promedio por juego de 27.3 puntos, 13 rebotes y 5.5 asistencias, Michael Jordan lideró al equipo de Chicago para ganar en seis juegos su tercer título.

Las palabras de Jordan que hicieron millonario a un jugador sin títulos NBA

La relación entre Michael Jordan y Charles Barkley no solo se limitó a los 39 juegos que disputaron en la NBA, el exjugador reveló en el podcast Steam Room (Cuarto de Vapor) las palabras con las que MJ lo aconsejó para que se volviera millonario por un contrato con Nike.

"Ambos vamos a Nike. Firmaron a Michael y a mí. Michael me dio un gran consejo. Me dijo: ‘Oye, ¿por qué necesitas todo ese dinero?’ Yo estaba como: ‘Amigo, ¿de qué estás hablando?’ Él dijo: 'Estaba mirando tu contrato y estás ganando US$3 millones. Dile a Nike que quieres un millón y el resto en opciones sobre acciones’. Es una buena idea si ellos (Nike) serán geniales. De hecho, gané probablemente 10 veces la cantidad de dinero porque se dividió. Si no recuerdo mal, obtuve esas opciones a $35 y se dividieron en 100, probablemente 10 veces desde 1984-85", dijo Barkley en el podcast Steam Room (Cuarto de Vapor).