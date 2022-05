En la conferencia de prensa previa a Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks de NBA Playoffs 2022, Stephen Curry tuvo las primeras palabras sobre Luka Doncic antes de enfrentarlo en Finales de Conferencia.

El espectáculo de las Finales de Conferencia ya empezó. En búsqueda de los dos equipos que jugarán las Finales NBA 2022, Stephen Curry palpitó lo que será la serie Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks con las primeras palabras sobre Luka Doncic antes de enfrentarlo en los Playoffs.

Doncic llega con los Mavericks a las Finales de la Conferencia Oeste contra Warriors luego de dar el gran batacazo y eliminar con una actuación de 35 puntos a Phoenix Suns en el séptimo y decisivo juego. Curry es más que consciente de esto.

El respeto y la admiración son las características de la relación entre Luka Doncic y Stephen Curry. No por nada, la estrella de Dallas Mavericks definió al ‘Chef’ con una sola palabra que generó mil y una reacción durante el Juego de Estrellas 2022.

Las Finales de la Conferencia Oeste entre Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks darán el pitazo inicial el miércoles 18 de mayo a las 21:00 ET y no pudo llegar mejor previa que las palabras de Stephen Curry en conferencia de prensa que se rindieron ante el mejor jugador de los NBA Playoffs 2022: Luka Doncic.

Las primeras palabras de Curry sobre Doncic antes de enfrentarlo en Playoffs NBA 2022

“Están jugando en un nivel muy alto. Tienen muchos jugadores que han brillado en estos Playoffs. Obviamente ya saben lo que Luka está haciendo poniendo números de locura y la forma en la que terminó esa serie (vs. Phoenix Suns) fue muy especial”, respondió Stephen Curry cuando le preguntaron sobre qué pensaba acerca de las Finales de la Conferencia Oeste contra Doncic y Dallas Mavericks.