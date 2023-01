El campeón de la NBA 2022 estuvo en la Casa Blanca. Golden State Warriors recibió una invitación del presidente Joe Biden y la vicepresidente Kamala Harris para conmemorar el título que ganaron en la temporada 2021-22. Stephen Curry tomó la palabra y no dudó a la hora de enviar un mensaje. ¿Le apuntó a Donald Trump?

Era un secreto a voces que Curry no se la llevaba nada bien con Trump. La misma narrativa que tenía LeBron James. ‘El Chef’ y los Warriors no fueron a la Casa Blanca luego del título en la NBA 2017 y a Stephen se le escuchó decir en una manifestación que “¡Donald Trump tiene que irse ya!”.

Ahí no paró todo. Stephen Curry le concedió una entrevista al portal The New York Times en agosto de 2020 y con una alta dosis de sinceridad acabó al expresidente de Estados Unidos. “Mi barómetro siempre es que, si el presidente actual (Donald Trump) está enfadado sobre algún tema sobre el que alguien está hablando, entonces es que probablemente estás diciendo lo que es correcto”.

Llegó la hora de la visita de Golden State Warriors a la Casa Blanca el 17 de enero de 2023 y en una imagen que lo hacía parecer el mismísimo presidente de USA, Stephen Curry envío un mensaje. En esta ocasión no le apuntó a Donald Trump, pero sí le agradeció a Joe Biden.

El mensaje de Stephen Curry en la Casa Blanca

Stephen Curry empezó su mensaje en la Casa Blanca de Estados Unidos agradeciéndole al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris por tener la oportunidad de “reflexionar sobre el logro del año pasado, estar todos unidos celebrando eso y también saber que trajimos esperanza y amor a todo tipo de personas. De eso se trató nuestro viaje el año pasado”. Luego, la estrella de la NBA y Golden State Warriors habló sobre la liberación de la basquetbolista de la WNBA, Brittney Griner, para luego escuchar las palabras de Biden: "Permítanme decir que los Golden State Warriors siempre son bienvenidos en esta Casa Blanca".