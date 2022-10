Facundo Campazzo tiene una nueva oportunidad en el mejor baloncesto del mundo luego de firmar un contrato por un año y más de US$1.8 millones con Dallas Mavericks. Sin ni siquiera haber debutado en la temporada NBA 2022-23, Facu recibió la bendición de una leyenda que supo quitarle un título a LeBron James y ser MVP de la liga.

Según confirmó Jason Kidd, entrenador de los Mavericks, la visa de trabajo de Campazzo ya fue renovada y estará disponible para debutar en su nuevo equipo en el juego Dallas vs. New Orleans Pelicans del martes 25 de octubre de 2022 a las 19:30 ET (20:30 ARG). El base argentino llega más que motivado tras una charla con una auténtica leyenda de la NBA.

Era la primera temporada del Big-3 de LeBron James, Chris Bosh y Dwyane Wade en Miami Heat y ‘El Rey’ iba por su primer campeonato en la NBA. Un momento, dijo Dirk Nowitzki y con un promedio por juego de 26 puntos y 9.7 rebotes lideró a Dallas Mavericks para que ganara en seis juegos las Finales NBA 2011.

“Lo que intentamos con LeBron James es lo que intentas contra un gran jugador: cambiar para confundirlo. A veces los acorralábamos (doble marca), a veces lo forzábamos para que fuera al pick and roll e imponíamos nuestra fuerza. Cambiábamos los jugadores que estaban sobre él (…) Siempre tratar de cambiar y confundirlo, no darle la misma perspectiva del juego a un gran jugador, pero como dije, ayudó a que todavía estuvieran tratando de encontrar sus caminos dentro del equipo y que los vimos en el año uno. Después formaron ese súper equipo”, le dijo Dirk Nowitzki a Bolavip el 14 de diciembre de 2021.

Le quitó un título a LeBron, fue MVP de la NBA y le dio la bendición a Facu Campazzo

Además de aquel título que le quitó a LeBron James en la NBA 2011, Dirk Nowitzki también fue MVP de la temporada regular en 2007 y el Jugador Más Valioso de las Finales 2011. La leyenda de Dallas Mavericks tuvo una charla con Facundo Campazzo, hubo un choque de manos y al final le dio una palmada en la espalda a Facu en un video que llegó a más de 40.000 reproducciones en Twitter. El argentino recibió la bendición de un futuro miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial.