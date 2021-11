Tardó un poco, pero finalmente regresó. El astro LeBron James volvió a ver actividad en la National Basketball Association (NBA), en la derrota de Los Angeles Lakers como visita por 108-130 ante Boston Celtics luego de ocho partidos fuera de las canchas por una lesión abdominal.

El nacido en Akron volvió para ser titular en el equipo dirigido por Frank Vogel, permaneciendo en el campo durante 32 minutos, siendo el segundo máximo anotador de los laguneros con 23 puntos, y aportando además con seis rebotes y dos asistencias.

A pesar de que se le vio en forma durante el duelo ante los Celtics, existía preocupación no sólo dentro de los Lakers sino que en los aficionados por el estado físico de LeBron tras el juego, lo que le fue consultado en conferencia de prensa, entregando tranquilidad a todos.

LeBron James aclara su estado de salud tras volver a NBA 2021



"Me sentí bien; obviamente, al estar fuera dos semanas y media, me sentí como un novato de nuevo, como si estuviera lejos del juego, pero emocionado. Físicamente, me sentí bien. Lo suficientemente bueno para saber que podría confiar en mi cuerpo y jugar esta noche", partió señalando el Rey.

Ahora, cuando se le preguntó a LeBron si es que estará disponible para el próximo partido de los Lakers, este domingo contra Detroit Pistons, no quiso entregar pistas al respecto, y se limitó a indicar que "tengo más ganas de ver cómo me siento mañana cuando me despierte. Esa es la señal reveladora si me estoy moviendo en la dirección correcta con mi lesión".