Nada de lo que dice o hace LeBron James en el mundo de la NBA es casualidad y justo nueve días después de ver el mal gesto de Anthony Davis cuando logró el récord de ser el máximo anotador de la historia, se conoció una reacción del ‘Rey’ que encendería las alarmas en Los Angeles Lakers.

Colin Cowherd en su programa ‘The Herd’ (La Manada), del 16 de febrero de 2023, soltó la bomba de cuál sería la reacción de LeBron en los Lakers justo después de ver cómo Davis no celebraba que hubiese superado los 38.387 puntos de Kareem Abdul-Jabbar. James no está feliz... ¿Con quién?

La molestia de ‘Rey’ con Anthony Davis no es de ahora. Según Cowherd, la idea de Bron era que, tras el título en la NBA 2020, el liderazgo del equipo pasara a ser de ‘La Ceja’. Sin embargo, “llegó fuera de forma y molestó a LeBron James”. Y eso que no había reaccionado de mala manera al récord de Bron.

Mientras que LeBron alcanzó a jugar 40 minutos por juego, Davis no ha estado por lesión en 24 de los 59 partidos de los Lakers hasta el Juego de las Estrellas NBA 2023. Según la narrativa que instaló Colin Cowherd, está falta de responsabilidad y presión sobre Anthony es uno de los aspectos que pondría en peligro la relación entre James y ‘La Ceja’.

¿La gota que rebasó el vaso? Luego del video que superó las 1.3 millones de reproducciones en Twitter y dejó en evidencia el mal gesto de Anthony Davis por el récord de LeBron James como el máximo anotador en la historia de la NBA, Colin Cowherd reveló la inesperada reacción del ‘Rey’ con ‘La Ceja’ en Los Angeles Lakers.

“Hablé con una fuente de la NBA que conozco desde hace mucho tiempo, dijo que los Dallas Mavericks y Anthony Davis, estén atentos. LeBron no está contento con AD. Está haciendo un final alrededor de un poco. No está contento con que Darvin Ham no responsabilice a (AD); están jugando con LeBron demasiados minutos, pero si ves a los Lakers antes del intercambio, tenían que jugar con él. La única razón por la que podían competir contra buenos equipos era si LeBron jugaba 40 minutos porque no sabes lo que vas a obtener con AD”, sostuvo Colin Cowherd en el programa ‘The Herd’.