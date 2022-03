El fiel reflejo de un buen vino en la NBA es LeBron James. Entre más pasan los años, más disfrutan los aficionados del mejor baloncesto del mundo el gran juego del ‘Rey’. Después de 19 temporadas al más alto nivel, la estrella de Los Angeles Lakers no piensa en el retiro.

A los 37 años y con un equipo que pelea por ingresar a los NBA Playoffs 2022 desde el Play-In, LeBron fue capaz de tener una actuación de 56 puntos contra nadie más y nadie menos que Golden State Warriors de Stephen Curry y compañía.

En la temporada NBA 2021-22, LeBron James se perdió 18 juegos hasta el duelo Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets del miércoles 9 de marzo. Las lesiones empiezan a traer consecuencias para ‘El Rey’ y, aunque los contradictores lo quieren ver retirado, esta idea no pasa por la mente de Bron.

Cada vez que LeBron salta a una cancha siente que está en una película y no duda en considerarse la estrella del filme. James se animó a compararse con Batman y en ‘La Tienda’, programa de YouTube, explicó por qué no se quiere retirar de la NBA.

LeBron James explicó por qué no se retira de la NBA: ‘Me siento como Batman’

“Está solo en mí. Me encanta competir, me encanta ganar, me encanta simplemente jugar. Porque, quiero decir, sé que en algún momento no podré jugar más. Bueno, a ese nivel. Así que estoy tratando de exprimir tanto jugo como pueda de esta naranja. Mientras pueda. ¿Por qué no? Y sigo estando bien. Siento que cada temporada para mí es como una película. Y solo estoy como viviendo en ella, soy la estrella de la película. Me siento como Batman”, explicó LeBron James.