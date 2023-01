Fueron días movidos para Los Angeles Lakers. El equipo está en su mejor momento de lo que va de la temporada 2022-23 de la National Basketball Association (NBA), y un artículo desafortunado se difundió este domingo con declaraciones de LeBron James.

La franquicia angelina se encuentra en el medio de la mejor racha ganadora de la campaña. Llevan cinco partidos consecutivos con victorias y James se ve mejor que nunca. Incluso la ausencia de Anthony Davis sirvió para que aparezca Thomas Bryant como una presencia determinante como pívot.

Sin embargo, todavía están fuera de los puestos de clasificación a Playoffs, y se espera que algún tipo de intercambio efectúen antes de la fecha límite de traspasos del 9 de febrero de 2023. ¿LeBron está impaciente?

Eso pareció por el artículo que publicó Sam Amick en el portal de The Athletic, en donde cuenta una conversación con LBJ que omite las preguntas sobre los intercambios, diciendo que está concentrado en el equipo y que ese no es su trabajo. Sin embargo, la frase final aparenta que su paciencia se acababa. “Todos ustedes saben lo que debería estar pasando. No necesito hablar”.

LeBron James responde

Sin embargo, LeBron respondió a este artículo en su cuenta de Twitter. “Hola Sam, en realidad mi paciencia no está disminuyendo. Haces que parezca que estoy frustrado cuando en realidad no lo estoy. Te lo dije una y otra vez, mi trabajo se centra en los chicos del vestuario, mi trabajo no es el roster. Esa es la realidad de esa conversación. Y dije lo que dije con el máximo respeto y tranquilidad, porque ese es el estado de ánimo en el que estoy. ¡De nada! Racha ganadora de 5 juegos”, escribió.