Los Angeles Lakers perdió de manera sorpresiva contra Houston Rockets en la temporada NBA 2021-22 y LeBron James reveló por qué no tomó el tiro ganador de partido.

LeBron reveló por qué no tomó el tiro ganador en Lakers vs. Rockets

Todo parecía indicar que nada peor le podía suceder a Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2021-22, pero en las duelas del mejor baloncesto del mundo nada está escrito. LeBron James no intentó el tiro ganador de partido, pasó el balón, un compañero falló y el equipo californiano perdió en tiempo extra.

¡‘El Rey’ está en el ojo del huracán! Las alarmas están encendidas en Los Angeles y cada vez suenan más fuerte porque Lakers está en la novena posición de la Conferencia Oeste a tres juegos de caer en las posiciones que no van al Play-In. LeBron aceptó su responsabilidad en una nueva derrota.

Con una lesión en la rodilla izquierda que no lo deja jugar al 100 por ciento, LeBron James registró un triple – doble de 23 puntos, 14 rebotes y 12 asistencias en la derrota de Los Angeles Lakers por 130 a 139 contra Houston Rockets.

No era la noche del ‘Rey’ y con la falta de efectividad que llegó a la última posesión del tiempo regular, 9 de 26 tiros de campo y 1 de 9 triples, LeBron prefirió pasar el balón en lugar de intentar el tiro ganador de partido. ¿Por qué lo hizo? James dio su explicación.

“En la jugada tenía un ángulo, seguro, y David Nwaba se acercó y di un paso largo de 1-2 y terminé detrás del tablero. Estaba un poco fuera de balance. Podría haber forzado una bandeja inversa. Pero no estaba en una posición en la que podría haber tenido una gran perspectiva. Podría haber tenido una perspectiva decente. Y siento que la perspectiva de tiro de Melo era mucho mejor que la mía. Eso es todo”, reveló LeBron James como explicación del tiro ganador que no tomó en Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets.