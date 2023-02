La premisa de LeBron James luego de la pausa por el Juego de Estrellas era mantenerse saludable y disponible para los 23 juegos más importantes de su carrera en la temporada regular, pero estos buenos deseos solo le duraron dos partidos, ya que Los Angeles Lakers confirmó que se volvió a lesionar en la temporada NBA 2022-23.

Tal era la importancia de mantenerse en el juego que terminarían ganando los Lakers contra Dallas Mavericks por 111 a 108 puntos que LeBron decidió seguir jugando a pesar de estar lesionado. James terminó con 26 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y un dolor tan fuerte en el tobillo derecho que lo hizo salir cojeando del estadio American Airlines Center.

Los Angeles Lakers anunció que LeBron James no juega el partido contra Memphis Grizzlies, del martes 28 de febrero a las 19:30 ET, por un golpe en el tobillo derecho. No parecía tan grave hasta que el periodista que da las bombas en la NBA publicó una novedad que la nación Laker no quería escuchar.

Según Shams Charania, del portal The Athletic, se espera que LeBron esté fuera de las canchas por “varias semanas” debido a que deberán consultar una segunda opinión sobre la nueva lesión de James en el tobillo derecho. Solo faltaba por escuchar al gran protagonista de esta historia.

LeBron rompe el silencio sobre su lesión que acabaría con su temporada NBA

Por medio de una historia de Instagram, LeBron James no solo mostró cómo está su tobillo derecho tras la nueva lesión que sufrió en la temporada NBA 2022-23. La estrella de Los Angeles Lakers rompió el silencio sobre la molestia que podría acabar con la campaña de su equipo con dos palabras contundentes: “!!!!Joder, apesta!!!!”.