¿Hay algo peor? Los Angeles Lakers tocó el mayor fondo de la temporada NBA 2021-22 al amanecer el 30 de marzo de 2022 fuera de las posiciones que dan la clasificación a los Playoffs 2022 a través del Play-In. Se vienen grandes cambios y la dirigencia estaría pensando en salir de Anthony Davis. ¡LeBron James se va a enojar!

Desde el primer instante que Davis llegó a los Lakers generó una gran química con LeBron. Juntos ganaron el título de la NBA 2022, pero las lesiones de Anthony ponen en duda la continuidad para la temporada 2022-23. Hasta LeBron es consciente de eso.

Hasta el juego Los Angeles Lakers vs. Utah Jazz del jueves 31 de marzo de 2022, Anthony Davis jugó 37 partidos en la temporada 2021-22. ‘La Ceja’ promedia por juego 23.1 puntos y 9.7 rebotes con un preocupante 18 por ciento de efectividad en triples.

Aunque LeBron James dejó en claro que considera a un amigo de por vida a Davis, un intercambio como el que proponen los expertos para salir de Anthony por tres jugadores de Golden State Warriors es considerado beneficioso si se tiene en cuenta la poca durabilidad que le predicen al pívot.

Los Angeles Lakers discutiría un intercambio para salir de Anthony Davis

“Creo que será algo que se discutirá”, afirmó Brian Windhorst, en el programa Get Up, de ESPN, sobre la posibilidad de un intercambio para salir de Anthony Davis. ¿LeBron James se enojaría? Los Angeles Lakers tiene una marca de 14 victorias y 23 derrotas cuando ‘La Ceja’ no estuvo disponible en la temporada NBA 2021-22.