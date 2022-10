El comienzo de la temporada 2022-23 en National Basketball Association (NBA), no ha sido de los mejores para LeBron James, no por su rendimiento individual, ya que Los Angeles Lakers no le está acompañando.

En las dos derrotas que han sumado los angelinos en el inicio del actual certamen, el Rey ha sido de lo más destacado, promediando 25.5 puntos, 12.5 rebotes y siete asistencias, con un 44.2 por ciento de efectividad en tiros de campo.

Una temporada que para LeBron puede ser muy especial, pues está a nada de superar a Kareem Abdul-Jabbar como el máximo anotador en la historia de la NBA, que actualmente tiene 38,387 puntos contra los 37,113 que actualmente ostenta James. Entonces...

¿Cuántos juegos necesita LeBron para ser el máximo anotador en la historia?



Una operación matemática, detallada por el portal especializado HoopsHype detectó que si el oriundo de Akron, Ohio, anota cierta cantidad de tantos por juego, habría una fecha y rival en la actual campaña donde conseguiría el récord.

Con el actual promedio que ostenta (25 puntos por juego), el sitio afirma que de continuar con este ritmo, podría llegar al récord el 2 de febrero del 2023, cuando enfrente a Philadelphia 76ers, es decir, necesitaría 51 partidos para superar a Abdul-Jabbar y convertirse en el máximo anotador en la historia de NBA.