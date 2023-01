Hasta el momento, la temporada 2022-23 de la National Basketball Association (NBA) ha vuelto a ser decepcionante para Los Angeles Lakers. Se encuentran fuera de los puestos de clasificación a Playoffs, y eso no le gusta a LeBron James.

El jugador, que cumplió 38 años este 30 de diciembre, busca volver a llegar a la postemporada con la franquicia angelina tras no lograrlo en la última campaña. Actualmente, su récord es de 18-21, lo que los coloca en el puesto 12 de la Conferencia Oeste. Lo bueno es que vienen en racha con cuatro victorias consecutivas.

Y mientras tanto, hay un récord histórico que LeBron está a punto de superar y tiene a todos pendientes. James está a menos de 500 puntos de superar a Kareem Abdul-Jabbar como el máximo anotador de la historia de la NBA.

LeBron James quiere ganar con Lakers

En una entrevista exclusiva que le brindó a Dave McMenamin de ESPN, LBJ confesó que no es su objetivo conseguir esa marca y tampoco hacerlo mientras su equipo pierde. “Quiero ganar. (Perder) no me sienta bien”, comenzó tras la pregunta de cómo se siente que el récord esté cerca mientras su equipo continúa sufriendo en la tabla.

“No me gusta tener logros, y no se siente bien, cuando se trata de un esfuerzo perdedor. Me han entrenado y he nacido para ganar. Romper récords o establecer récords o pasar a los grandes en un esfuerzo perdedor nunca ha sido mi ADN”, expresó.