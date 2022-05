No pudo ganar, pero Giannis Antetokounmpo se va con la conciencia limpia de que dio absolutamente todo lo que tenía en la serie en la que Milwaukee Bucks quedó eliminado ante Boston Celtics tras perder el séptimo juego de las Semifinales de la Conferencia Este de los NBA Playoffs 2022.

Una derrota dura, donde toda la segunda mitad fue dominada por los locales, y los actuales campeones no tuvieron respuestas ante unos Celtics iluminados. Tras ser el MVP de las Finales en 2021, Giannis se va con la cabeza alta, con 25 puntos, 20 rebotes y 9 asistencias.

Pero no fue solo el juego 7 donde puso la cara, no. Como en toda la postemporada, el griego venía siendo lo más destacado de unos Bucks que jugaron toda la serie con la gran desventaja de no contar con una de sus máximas figuras. Khris Middleton se lesionó en la primera ronda y nunca pudo volver.

Por eso, The Greek Freak tuvo que hacer ponerse friki y cargar con el equipo en su espalda. Y vaya si lo hizo. Sin Middleton y con una segunda figura como Jrue Holiday que está más orientado a la defensa, Giannis puso números nunca antes vistos en la postemporada.

Giannis histórico en los NBA Playoffs

De acuerdo a ESPN Stats & Info, Giannis Antetokounmpo es el primer jugador de la historia con 200 puntos, 100 rebotes y 50 asistencias en una serie de NBA Playoffs. Ni siquiera Michael Jordan o LeBron James han podido alcanzar este récord.