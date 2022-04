Los pronósticos al inicio de la temporada NBA 2021-22 se volvieron a equivocar. Claro, y como no, si Kyrie Irving no pudo jugar la mayoría de juegos como local, Kevin Durant se lesionó y James Harden cambió de equipo. Brooklyn Nets pasó de ser el candidato al título 2022 a terminar barrido en la primera ronda de Playoffs 2022.

A pesar que Durant se reportó con 39 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias, los Nets perdieron 112 a 116 en el Juego 4 contra Boston Celtics y quedaron eliminados de los Playoffs 2022. ¿Quiénes seguirán en el equipo de Brooklyn? Kyrie Irving fue el primero en hablar al respecto.

Irving no pudo jugar la mayoría de juegos en condición de local al no vacunarse contra el coronavirus y, consciente de eso, Kyrie aceptó la responsabilidad en la dura eliminación de Brooklyn Nets: “Siento que estaba defraudando al equipo cuando no podía jugar”.

¡A pasar la página! Kevin Durant no tuvo arrepentimientos, esas cosas pasan afirmó sobre la barrida contra Boston Celtics y cuando llegó el momento de recibir un respaldo de Kyrie Irving, el base no lo decepcionó al dejar en claro su futuro inmediato en la NBA.

¿Lo abandona como Harden? Irving confirmó si dejará a Kevin Durant y a Brooklyn Nets

Con un año más de contrato en Brooklyn Nets, Kyrie Irving dejó en claro que “en términos de mi extensión, realmente no planeo ir a ningún lado”. Más claro, imposible. El base sostuvo que "cuando digo que estoy aquí con Kevin Durant, creo que eso realmente implica que manejemos esta franquicia juntos”. ¡No hará la gran James Harden!