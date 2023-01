Todo tiene su final y nada dura para siempre, pero... ¿Por qué tenía que pasar? El Big-3 de Golden State Warriors compuesto por Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green, ya tiene el dato de cuándo se va a acabar porque una estrella de los Dubs confesó que se retirará en cuatro años de la NBA.

La era moderna de la NBA tiene en los Warriors de Curry uno de los equipos más dominantes al ganar cuatro títulos en un periodo de ocho años. Steph Green y Thompson, son el trío con más victorias (21) en la historia de las Finales en las últimas 50 temporadas.

Entre Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green, el primero que debe definir su situación contractual es Green. A la espera que Golden State Warriors le haga una oferta de un nuevo contrato, el ala-pívot deberá decidir si hace uso de la opción jugador por más de US$27.5 para continuar con los Dubs en la temporada NBA 2023-24.

Green fue claro y contundente a la hora de responder si le resultaba duro imaginarse fuera de Golden State Warriors y tan solo unos días después le confesó a Stephen A. Smith, de ESPN, cuándo piensa retirarse de la NBA. El Big-3 de Stephen Curry en los Dubs se va a acabar.

La estrella de Golden State Warriors que se retirará de la NBA en 4 años

“Cada vez es más evidente para mí que quince años es el número correcta. He hablado tantas cosas con tantos muchachos en la cancha de baloncesto. No puedo ser uno de los tipos que se quedan atrás al final de mi carrera, como, yo, solo estoy aquí cobrando un cheque. No puedo ser ese tipo, porque todo lo que he repartido va a volver. No quiero jugar baloncesto hasta que tenga 40 años. Realmente solo quiero jugar baloncesto durante otros cuatro años después de esto. Siempre he dicho que mi número mágico es 15, una vez que llego a 15, eso es todo. Soy genial, voy y disfruto de mi vida, voy a lo siguiente, dejo que los jóvenes tomen las cosas a partir de ahí”, confesó Draymond Green en el podcast ‘Know Mercy’ (Conoce la Misericordia), de Stephen A. Smith.