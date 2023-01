A lo largo de la historia de la NBA ha habido grandes tríos. Draymond Green cree muy firmemente que ninguno de ellos ha sido mejor que el que los Golden State Warriors tienen actualmente con Stephen Curry y Klay Thompson.

Las tres estrellas juegan juntas en la franquicia de San Francisco desde el 2012, cuando Green fue seleccionado con el pick 35 en la segunda ronda del Draft de la NBA. Steph llegó en 2009 como la selección 7 y Klay en 2011 como el 11º.

Desde entonces, los tres juntos llegaron a seis Finales en ocho temporadas y consiguieron ganar cuatro de ellas. Son el trío más ganador de la historia de los Playoffs y eso, para Draymond Green, es suficiente para ser los mejores de todos.

Draymond Green sobre su trío con Curry y Klay

“Cuando veo a otros Big-3 no digo, ‘oh, ellos tienen esto sobre nosotros o lo otro sobre nosotros’. Es casi imposible de comparar. Si miras a los Lakers, todos dirán Shaq (O’Neal) y Kobe (Bryant), ¿cierto? Pero Derek Fisher fue tan importante para esos equipos y no pudieron ganar sin él. Magic (Johnson), Kareem (Abdul-Jabbar) y James (Worthy), perdón, probablemente elija a esos tres”, comenzó explicándole Green a Taylor Rooks.

“Cuando ves a D-Wade, Bron (LeBron James) y (Chris) Bosh, no los elegiría sobre nosotros, pero nos ganan en altura. Pero cuando se pone difícil la cosa, no elijo a nadie sobre nosotros tres. Nadie superó los desafíos que nosotros enfrentamos. Steph era muy lento y su dribble no era suficientemente bueno, Klay no podía dribblear y yo era muy gordo y muy lento sin posición. Esos grupos no enfrentaron nada de eso, y esa es la razón por la que nos elijo”, explicó.