Un nuevo fin de semana a pura acción se vivió en la NBA y Denver Nuggets tuvo un detalle particular con Facundo Campazzo que no le gustó a los aficionados del base. El equipo decidió utilizar al jugador argentino en una publicad para promocionar el Día de San Patricio y la afición de Facu protestó.

El presente de Campazzo no es el mejor porque cada vez juega menos y se ve relegado a que Monte Morris, Will Barton, Bones Hyland o Bryn Forbes no estén disponibles para sumar minutos importantes en los Nuggets. Aun así, la cuenta de Twitter del equipo de Denver decidió utilizar a Facundo.

La cerveza y el color verde llegó para festejar el Día de San Patricio y, como el community manager de Denver Nuggets sabe que Facundo Campazzo enloquece las redes sociales, el CM decidió que Facu fuera parte de un posteo en Twitter junto a las grandes figuras del equipo como Nikola Jokic y Jamal Murray.

Los Nuggets cayeron por 104 a 124 puntos contra Boston Celtics al cierre de la jornada NBA del domingo 20 de marzo y el entrenador Michael Malone le volvió dar la razón a los hinchas de Facundo Campazzo. Al jugador argentino le dieron cuatro minutos en cancha y apenas pudo intentar un tiro de campo. ¿Lo ponen para sumar likes?

‘Lo ponen para sumar likes’: Los hinchas de Facu le protestan a Denver Nuggets

“Sacá a Facu de ahí! Lo ponen para sumar likes nomás” y “pon a Facu malone conchudo”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas de Facundo Campazzo que le protestaron a Denver Nuggets por usar al base argentino en una publicidad cuando cada vez juega menos minutos.