Lo primero que dijo Kobe Bryant cuando enfrentó a Manu Ginóbili en la NBA 

San Antonio Spurs va a celebrar el título que ganaron en la NBA 2005 y para rendir homenaje a uno de los jugadores más importantes de aquel campeonato, el equipo volvió a promocionar el capítulo de su docuserie que le dedicaron a Emanuel Manu Ginóbili. ¡Hay una anécdota imperdible con Kobe Bryant!

Muy poco se sabía de Manu Ginóbili en el mundo de la NBA cuando llegó en la temporada 2002-03, pero tan solo tardó un par de partidos para que figuras de la talla de Steve Kerr, DT de Golden State Warriors, y el mismísimo Bryant se impresionaron con las habilidades del exjugador nacido en Argentina.

Emanuel Ginóbili y Kobe Bryant se enfrentaron en 36 juegos de la NBA con un saldo de 25 victorias para Manu. Además, el exjugador argentino terminó con un promedió por juego de 14.9 puntos, 4.3 rebotes y 3.9 asistencias cuando jugó contra la leyenda de Los Angeles Lakers.

El título de San Antonio Spurs en la NBA 2005 tuvo a un Manu Ginóbili que vio acción en 23 juegos de Playoffs con un promedio por partido de 20.8 puntos. Además, en cuatro de las siete contiendas que se disputaron en las Finales, la leyenda del básquet argentino registró al menos 21 unidades. Así que, como uno de los más indicados para rendir homenaje a este campeonato, la historia de Emanuel en la liga volvió a ser recordada.

En el video que San Antonio Spurs publicó para volver a promocionar el capítulo de Emanuel Ginóbili en su docuserie ‘The Ring of the Rowel' (El anillo del Rowel), está disponible en el canal de YouTube del equipo, apareció Bruce Bowen, tres veces campeón, para revelar lo primero que dijo Kobe Bryant cuando enfrentó a Manu en la NBA.

“Estábamos en LA y Kobe Bryant me dijo a mi cuando Manu entró al juego: ‘Bruce, ¿quién es ese chico blanco?’. Y le respondí: ‘Lo vas a ver’. Después de eso va y la vuelca de reversa. Luego hizo algo más y volvió hacer algo más. Como colega qué piensas de ese chico de allá: me impresionó”, reveló Bruce Bowen sobre Manu Ginóbili en la docuserie ‘The Ring of the Rowel' (El anillo del Rowel).