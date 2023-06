Las Finales de la NBA siempre son un momento emocionante para los fanáticos del baloncesto debido a la magia, competitividad y emoción que transmite. Sin embargo, en la edición 2023 existe un sentimiento especial de tristeza para Shaquille O’Neal, uno de los comentaristas más reconocidos de la liga, pues la ausencia de su querido amigo y compañero, Kobe Bryant, quien falleció trágicamente en 2020, ha dejado un vacío en su corazón de Shaq.

En medio de la emoción del juego, Shaq no pudo evitar sentir una profunda tristeza al no poder compartir estos momentos con Kobe Bryant. Recordemos que ambos figuran como dos jugadores que quedaron grabados en la historia del baloncesto, y en especial, de Los Angeles Lakers donde los llevaron a múltiples campeonatos durante la década de 2000.

Aunque, más allá de su éxito en la cancha, su amistad trascendió los límites del deporte. Kobe y Shaq eran más que compañeros de equipo, eran hermanos, confidentes y fuentes de inspiración mutua. Su relación fue tumultuosa en algunos momentos, pero con el tiempo se convirtieron en una fuerza imparable sobre los mejores tabloncillos del mundo.

El mensaje de Shaq en Las Finales 2023

A medida que Las Finales de la NBA 2023 se desarrollan ante los ojos de millones de fanáticos, Shaquille O’Neal no puede evitar sentir una profunda tristeza por la ausencia de Kobe Bryant. Como comentarista, se espera que Shaq analice y comente sobre los juegos con imparcialidad y objetividad, pero su corazón está lleno de recuerdos y emociones al recordar a su amigo perdido.

La pasión y competitividad de Kobe, su ética de trabajo inquebrantable y su capacidad para elevar su juego en los momentos más importantes son recordatorios constantes para Shaq de lo que se ha perdido en el mundo del baloncesto, y así lo dejó saber recientemente cuando se mostró un vídeo de Bryant y O’Neal haciendo de las suyas. Luego, se le pidió que comentara lo que sucedió, y ahí habló con toda sinceridad.

“No, no fue así”, aseguró Shaq cuando le preguntaron si se ha percatado que la jugada mostrada transcurrió hace 23 año. “Estoy feliz de que haya sucedido, pero cada vez que veo a mi joven amigo, ya no está con nosotros, me entristece un poco . … Por supuesto, fue un momento feliz, pero si pudiera cambiar ese momento y tenerlo sentado aquí con nosotros… sería mejor para mí”, sentenció Shaq