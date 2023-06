El legado de Michael Jordan en la NBA ha encontrado uno de los ‘enemigos’ deportivos más serios en un claro seguidor de LeBron James. Tal es la fuerza de los argumentos que ha utilizado que hasta se animó a dar un polémico Top-20 de los mejores jugadores de la historia desde 1970 con MJ en el tercer lugar y Bron en la primera posición.

¡Oh, oh! Luego del cuarto título de LeBron en la NBA, Nick Wright, analista de Fox Sports, dio a conocer cuatro razones por las que no consideraba a Jordan como el mejor jugador de la historia. Primero argumentó que MJ fue un “perdedor” hasta que Scottie Pippen llegó a Chicago Bulls en la temporada 1987-88. Hasta ese entonces, ‘Air’ no había llegado a las Finales de Conferencia.

Luego, Wright sostuvo que Michael Jordan no era el GOAT porque nunca le ganó a Larry Bird en Playoffs, tuvo récord negativo contra los equios más fuertes de la Conferencia Este (Boston Celtics, Orlando Magic y Detroit Pistons) y en su era ganaron títulos jugadores de la talla de Kareem Abdul-Jabbar, Bird, Earvin Magic Johnson, Isiah Thomas y Hakeem Olajuwon.

Pasaron tres años y la opinión de Nick Wright no ha cambiado. Todo lo contrario. Luego del título de Denver Nuggets en la NBA 2023, el analista deportivo hizo una actualización de su Top-20 de los mejores jugadores de la historia desde 1970. El periodista dejó en claro que en su lista de todos los tiempos están incluidos Bill Russell, Wilt Chamberlain y Jerry West.

El polémico Top-20 de los mejores jugadores para un ‘enemigo’ de Jordan