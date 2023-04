Uf... Respiró de alivio la hinchada de Golden State Warriors. ¿Qué pasó? Bolavip te lo cuenta. Los Dubs saltaron a la cancha del estadio Chase Center para jugar el cuarto partido de la serie de los NBA Playoffs 2023 contra Sacramento Kings y cuando la victoria parecía cocinada, un insólito error de ‘El Chef’ puso en peligro la victoria. ¡Stephen Curry dio la cara!

En un auténtico duelo de Playoffs, los Warriors ganaron por un solo punto contra Kings en el triunfo del 23 de abril de 2023. Golden State puso la serie empatada 2 – 2, pero de no ser por la falta de efectividad de Harrison Barnes, el error de Curry les hubiera costado la victoria.

Todo empezó a 2:14 minutos del final. Steve Kerr pidió el desafío para que revisaran una falta de Kevon Looney sobre Malik Monk, los árbitros no cambiaron la decisión y Golden State Warriors se quedó sin tiempos fuera. Al entrenador de los Dubs se le olvido avisarles a sus jugadores y llegó el error de Stephen Curry.

“Fue 100 por ciento mi culpa. Sabía que no teníamos más tiempos fuera. Tomamos el desafío y cuando no fue exitoso está en mi decirles a los muchachos que no teníamos tiempos fuera. No se los dije y Steph no estaba al tanto. Entonces es mi culpa por no dejarlo claro”, dijo Kerr en conferencia de prensa sobre el insólito error de Curry en la victoria de Warriors contra Kings por 126 a 125 puntos.

Lo que dijo Curry de su insólito error en la victoria de Warriors vs. Kings

A tan solo 42 segundos del final, Stephen Curry decidió pedir un tiempo fuera porque no tenía salida frente a una doble marca y... ¡Oh, sorpresa! Golden State Warriors no tenía más tiempos fuera. Falta técnica, un tiro libre y luego una posesión para que Sacramento Kings aprovechara con cuatro puntos el error de ‘El Chef’. Por fortuna de Steph, Harrison Barnes falló el último tiro y los Dubs ganaron por un punto. Sin embargo, la autocrítica de la estrella de la NBA se hizo presente antes del Juego 5 del próximo miércoles 26 de abril a las 22:00 ET.