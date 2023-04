El mundo de la NBA no pudo ver otro gran duelo entre Stephen Curry y Damian Lillard en la temporada 2022-23, ya que Portland Trail Blazers llegó eliminado al último partido de la campaña regular y decidió que Dame no jugara contra Golden State Warriors. ¡Ya llegó una advertencia del base estrella!

Y cuando el rio suena es porque piedras... Shams Charania, del portal The Athletic, publicó el 7 de marzo de 2023 que el futuro de Lillard podría estar lejos de los Blazers. Luego, Damian sacó una letra de freestyle (estilo libre) en el que hablaba de una posible llegada a Los Angeles Lakers y ahora tuvo conversaciones con Curry y Draymond Green el 9 de abril de 2023.

No es la primera vez que vinculan a Damian Lillard con Golden State Warriors. El mismo base le confesó en 2021 a Anthony Slater, del portal The Athletic, que “es una conexión especial. Significa mucho para mí porque es similar a cuando voy a casa en Oakland y juego contra los Golden State Warriors. Cuando dicen mi nombre en las alineaciones iniciales, la multitud me muestra mucho amor y es lo mismo cuando jugamos contra Utah Jazz”.

Lillard habló fuerte y claro. A pesar de tener contrato hasta el final de la temporada NBA 2024-25, Dame le hizo una advertencia a Portland Trail Blazers sobre el tipo de jugadores con el que desea jugar. En otras palabras, quiere ir por un título cuanto antes. ¿Algún equipo mejor que los Warriors para ofrecérselo? Mmm.. Difícil de encontrar.

¿Lo quiere en Warriors? La conversación de Curry con Lillard en la NBA

Justo antes que Damian Lillard soltara la bomba que no quiere estar en un equipo con jugadores que se desarrollen como contendientes al título en un tiempo superior al de una temporada NBA, las cámaras de televisión captaron al base estrella teniendo conversaciones con Stephen Curry y Draymond Green. ¿Lo quieren para Golden State Warriors?